Николсон – о своём голе за «Спартак»: у нападающего всегда должен быть инстинкт

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Да, я долго ждал этого мяча. Изо всех сил работал, чтобы это случилось скорее. Спасибо команде за помощь. Сейчас я действительно счастлив, что забил первый гол. Мой удар в прыжке? Это то, что живёт у тебя внутри. У нападающего всегда должен быть инстинкт. В такие моменты нет времени на то, чтобы думать, как поступить. Ты просто должен быть креативным. В первом тайме у нас было много моментов, но мы не смогли преобразовать это в голы. Соперник создал шанс из ничего и вышел вперед. Таков футбол. Главное, мы смогли справиться с ситуацией и выйти вперёд», — сказал Николсон в интервью клубному телевидению.

Николсон стал автором одного забитого гола, который оказался для него первым в сезоне.