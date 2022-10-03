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Николсон – о своём голе за «Спартак»: у нападающего всегда должен быть инстинкт

Николсон – о своём голе за «Спартак»: у нападающего всегда должен быть инстинкт
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Да, я долго ждал этого мяча. Изо всех сил работал, чтобы это случилось скорее. Спасибо команде за помощь. Сейчас я действительно счастлив, что забил первый гол. Мой удар в прыжке? Это то, что живёт у тебя внутри. У нападающего всегда должен быть инстинкт. В такие моменты нет времени на то, чтобы думать, как поступить. Ты просто должен быть креативным. В первом тайме у нас было много моментов, но мы не смогли преобразовать это в голы. Соперник создал шанс из ничего и вышел вперед. Таков футбол. Главное, мы смогли справиться с ситуацией и выйти вперёд», — сказал Николсон в интервью клубному телевидению.

Николсон стал автором одного забитого гола, который оказался для него первым в сезоне.

«Спартак» был в одном ударе от краха. А потом полностью перевернул игру «Спартак» был в одном ударе от краха. А потом полностью перевернул игру
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