«Будь осторожен». Эммерсон дал совет тем, кто будет работать с Юраном
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Защитник «Урала» Эммерсон рассказал о работе под руководством с Сергеем Юраном. Эммерсон и Юран работали вместе в «СКА-Хабаровске».
«Какой Юран человек? Совсем другая история. Я всегда разделяю профессиональные качества и человеческие. Юран — сложный человек, само собой. Но если смотришь на него, как на тренера, тебя это мало волнует. Сложный, с ним непросто находить контакт. Если ты его подчиненный, тебе лучше помалкивать. С ним будь осторожен — вот что посоветую тем, кто попадёт к Юрану. Поработал бы еще с Юраном? Если бы я мог выбирать… Наверное, нет. Выбрал бы кого-нибудь другого», — приводит слова Эммерсона Sport24.
Последним местом работы Юрана были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.
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