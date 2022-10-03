Литвинов высказался о переходе Бакаева из «Спартака» в «Зенит»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал переход Зелимхана Бакаева из стана красно-белых в «Зенит».

«Переход Бакаева в «Зенит» — стечение обстоятельств. Конечно же, я за него переживаю, он мой близкий товарищ, помню, как он помогал мне, когда я только начинал играть. Я его вообще не осуждаю за переход в «Зенит», потому что в этой жизни все бывает. У него просто получилось так, что он играет там. Да, для болельщиков это неприятная новость, когда футболист красно-белых переходит в команду к принципиальному сопернику. Я не хочу говорить громких слов, что никогда не перейду в «Зенит» или ЦСКА. Я себя замечательно ощущаю в «Спартаке». Мне папа с детства прививал любовь к этому клубу. Рад, что так сложились обстоятельства, что я игрок «Спартака». Безумно счастлив в этой команде», — приводит слова Литвинова РБ Спорт.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В 2022 он перешёл в «Зенит», подписав контракт до 2025 года.