Тен Хаг раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» после разгрома в матче с «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромное поражение команды в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (3:6).

«Всё очень просто, это из-за недостатка веры. Когда вы не верите на поле, вы не можете выигрывать матчи, это неприемлемо. Мы становимся недисциплинированными в соблюдении правил, и вам забивают, это произошло сегодня. Для меня это было неожиданностью. Наша игра была плохой. Это было связано с верой, как игроков, так и команды. С первой минуты я это почувствовал, и в перерыве мы изменили ситуацию. И изменили отношение. Мы увидели другой «Манчестер Юнайтед» после перерыва, и мы забили голы. С мячом мы действовали смелее, мы вышли на половину поля соперника и забили три гола. Сейчас я не могу думать о хорошем. Мы подвели наших фанатов, подвели себя и очень разочарованы» — приводит слова тен Хага Goal.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков. «Манчестер Сити», в свою очередь, находится на втором месте, набрав 20 очков.