Литвинов: уверен, что Федун заслуживал выиграть больше трофеев со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что практически не общался с Заремой Салиховой и Леонидом Федуном.
«Прям близкого общения с Салиховой не было. После победы в Кубке России она поздравила нас на банкете и после других матчей тоже говорила что-то. Слежу ли за ее высказываниями? Если честно, не слежу за инфоповодами. Зачастую, многих высказываний Заремы не слышал. Зарема была близка к нам и всегда смотрела все игры. С Леонидом Федуном почти не общался. После игры он мог подойти и сказать: «Молодец, хорошо сыграл». Леонид Арнольдович живёт «Спартаком». Я уверен, что Леонид Арнольдович заслуживал выиграть больше трофеев со «Спартаком». Учитывая, сколько он сделал для клуба, он достоин большего», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».
Напомним, в августе Федун вышел из состава совета директоров клуба.
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