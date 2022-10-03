Селихов ушёл от ответа на вопрос об истекающем контракте со «Спартаком»

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов ушёл от ответа на вопрос о продлении истекающего контракта со своим клубом.

«Буду ли продлевать контакт? Посмотрим», — приводит слова Селихова Sport24.

Напомним, Александр Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года, перейдя в московский клуб из пермского «Амкара». В текущем сезоне РПЛ на счету голкипера восемь матчей, в трёх из которых он оставил свои ворота вне прикосновенности.

После 11 туров чемпионата «Спартак» набрал 22 очка и располагается на четвёртом месте турнирной таблицы. Отставание от лидера, «Зенита», семь очков. В следующем туре РПЛ московский клуб у себя на поле примет самарские «Крылья Советов». Игра состоится в воскресенье, 9 октября.