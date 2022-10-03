Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Селихов ушёл от ответа на вопрос об истекающем контракте со «Спартаком»

Селихов ушёл от ответа на вопрос об истекающем контракте со «Спартаком»
Комментарии

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов ушёл от ответа на вопрос о продлении истекающего контракта со своим клубом.

«Буду ли продлевать контакт? Посмотрим», — приводит слова Селихова Sport24.

Напомним, Александр Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года, перейдя в московский клуб из пермского «Амкара». В текущем сезоне РПЛ на счету голкипера восемь матчей, в трёх из которых он оставил свои ворота вне прикосновенности.

После 11 туров чемпионата «Спартак» набрал 22 очка и располагается на четвёртом месте турнирной таблицы. Отставание от лидера, «Зенита», семь очков. В следующем туре РПЛ московский клуб у себя на поле примет самарские «Крылья Советов». Игра состоится в воскресенье, 9 октября.

«Зенит» быстро забыл разгром от «Спартака». Первым в РПЛ Карпина переиграл Семак «Зенит» быстро забыл разгром от «Спартака». Первым в РПЛ Карпина переиграл Семак
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022