Тарханов: улучшение результата «Торпедо» никак не связано с отставкой Бородюка
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на ничейный матч «Факела» с «Торпедо» (2:2) в 11-м туре РПЛ.
«Конечно, раз «Торпедо» не проигрывает, то потихоньку выбирается из ямы. Играли временами неплохо, но было много борьбы и мало осмысленности. Боевая игра от обоих клубов.
Не сказал, бы, что новички «Торпедо» – супер, но они стараются, как и вся команда. Они пытаются играть в атаку, не всегда всё получается, но в целом – неплохо.
Улучшение результата «Торпедо» никак не связано с отставкой Бородюка. Александр Генрихович – хороший тренер, просто у него не было тех новичков, которые пришли к Савичеву»
Напомним, после 11 туров чемпионата «Торпедо» замыкает турнирную таблицу лиги, имея в активе всего пять очков.
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