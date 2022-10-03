Де Дзерби: горжусь быть главным тренером «Брайтона», но мысли с «Шахтёром» и украинцами
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Новый главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби поделился эмоциями от работы в английском клубе после поражения от «Ливерпуля».
«Я просто думаю о том, что произошло пару месяцев назад и где я был в феврале. Я был уверен, что мы сможем сыграть очень хорошо и победить «Ливерпуль». Я очень горжусь тем, что являюсь главным тренером «Брайтона», но мысли по-прежнему обращены к донецкому «Шахтёру» и всему украинскому народу», — приводит слова тренера журналист Ричи Миллс в своём «твиттере».
Напомним, «Брайтон» разгромно уступил «Ливерпулю» со счётом 0:3 в матче седьмого тура АПЛ. На данный момент команда Де Дзерби находится на четвёртом месте в таблице чемпионата.
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