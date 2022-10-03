Юрий Вернидуб — о «Кривбассе»: я – не я, если не сделаю эту команду

Главный тренер украинского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал старт команды в новом сезоне УПЛ.
«У нас очень много работы. Вы сами понимаете, «Кривбасс» после длительного периода вернулся в Премьер-лигу. Команда собиралась с нуля, поэтому нужно время, чтобы слепить, создать этот коллектив, сыграться.
Самое важное, чтобы ребята это сами поняли и не боялись играть. Очень много футболистов, вообще не игравших в Премьер-лиге. Это большая проблема. Ну, будем тренироваться. Я вам одно могу сказать: «Я – не я, если не сделаю эту команду». Просто нужно время. Если будет время и доверие со стороны руководителей, я 100% готов отдать, чтобы создать хорошую боеспособную команду в Кривом Роге», — приводит слова Вернидуба UA-Футбол.
Напомним, после пяти туров УПЛ «Кривбасс» замыкает турнирную таблицу чемпионата, имея в активе два очка.
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