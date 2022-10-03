Дмитрий Рыбчинский рассказал, чего не хватило команде для победы над «Спартаком»
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Российский полузащитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Рыбчинский поделился эмоциями после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
«Хорошая игра. «Спартак» показал хороший футбол. Нам же не хватило реализации. Были моменты. Надо было забивать второй и выигрывать», – приводит слова Рыбчинского «РБ Спорт».
«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Пари НН» (12) — 10-й.
Обслуживала матч «Пари НН» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ему помогали Алексей Лунёв (Новосибирск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
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