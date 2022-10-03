Дмитрий Рыбчинский рассказал, чего не хватило команде для победы над «Спартаком»

Российский полузащитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Рыбчинский поделился эмоциями после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.



«Хорошая игра. «Спартак» показал хороший футбол. Нам же не хватило реализации. Были моменты. Надо было забивать второй и выигрывать», – приводит слова Рыбчинского «РБ Спорт».



«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Пари НН» (12) — 10-й.



Обслуживала матч «Пари НН» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ему помогали Алексей Лунёв (Новосибирск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).