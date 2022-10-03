Гвардиола прокомментировал победу «Сити» в дерби с «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победном матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который проходил вчера, 2 октября.

«Мы отлично сыграли в первом тайме. Забили четыре гола, а могли забить ещё больше. После перерыва было труднее. Это была отличная победа, хорошая игра, все были счастливы на стадионе, мы наслаждаемся. Это был хороший день для нас.



Конечно, за «МЮ» играют Бруну и Эриксен, качественные футболисты. Мы знали о пространствах, наши игроки в атаке сделали разницу в первом тайме. Мы можем выиграть или проиграть, но есть много вещей, которые мы можем сделать ещё лучше. Некоторые игроки не очень хорошо сыграли сегодня, поэтому им нужно совершенствоваться. Совершенства не существует, это невозможно. Но мы должны стараться его искать.



Желание Фодена, его перемещение – это главное. Он заслуживает играть в каждом матче, тогда у него есть качество. Он молодой игрок, а для таких футболистов это реальность. Он заслуживает всего», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, «Манчестер Сити» разгромил «МЮ» со счётом 6:3.

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