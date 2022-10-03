«МС» — первая команда в истории АПЛ, выигравшая 8 домашних игр подряд с 3+ голами за матч

​«Манчестер Сити» стал первой командой в истории английской Премьер-лиги, выигравшей восемь домашних матчей подряд, забив в каждом минимум три мяча.



Серия крупных побед началась с матча с «Брайтон энд Хоув Альбион», в котором «Сити» взял верх над соперником со счётом 3:0. Далее была победа над «Уотфордом» со счётом 5:1, а после столько же мячей забили, но ещё и не пропустили в игре с «Ньюкасл Юнайтед».



Позже «Сити» обыграл со счётом 3:2 «Астон Виллу». Потом забил четыре безответных мяча в матче с «Борнмутом», столько же забил в игре с «Кристал Пэлас» (4:2) и разгромил «Нотингем Форест» (6:0).



Вчера, 2 октября, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» встречался с «Манчестер Юнайтед». Тут «Ман Сити» одолел соперников со счётом 6:3. Этот матч стал восьмым домашним победным подряд с 3+ голами за игру.