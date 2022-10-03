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Де Брёйне побил рекорд Сильвы по передачам в составе «Сити», сыграв на 91 игру меньше

Де Брёйне побил рекорд Сильвы по передачам в составе «Сити», сыграв на 91 игру меньше
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне побил достижение бывшего игрока клуба Давида Сильвы по количеству результативных передач, сообщает Sky Sports.

Во вчерашнем матче с «Манчестер Юнайтед» (6:3) бельгиец отметился двумя ассистами, теперь на его счету 94 голевые передачи в 218 матчах АПЛ. Таким образом, полузащитник побил рекорд по количеству результативных передач за клуб, который ранее принадлежал Давиду Сильве. На счету испанца 93 голевых передачи. Примечательно, что бельгиец сыграл на 91 игру меньше, чем Сильва.

После восьми туров текущего сезона АПЛ на счету Де Брёйне один гол и восемь результативных передач за клуб. «Манчестер Сити», в свою очередь, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от «Арсенала» на одно очко.

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