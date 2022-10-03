«В России своим так и не стал». Экс-игрок «Кубани» объяснил своё возвращение на Украину

В конце сентября российский центральный полузащитник Сергей Каретник подписал контракт с украинским клубом «Полтава». Футболист прокомментировал своё решение.

«Я был готов к тому, что будет критика. Но я знаю свою позицию. Я люблю Украину, я украинец, и мне нечего скрывать. Да, я играл в России. Но сейчас я здесь, дома, чему очень рад. Украинцы действительно европейская нация. Именно поэтому Россия так и не стала моим домом.

Последние несколько лет я хотел вернуться на Украину. Ездил в Польшу, но там карьеру продолжить не удалось. А ещё у меня тогда была любимая девушка в России. И это был тот фактор, который не давал оттуда уехать», — приводит слова Каретника «Украинский футбол».

Напомним, Каретник ранее выступал за «Динамо-Владивосток», «Шинник», «Енисей», «Анжи» и другие клубы. Игрок является воспитанником киевского «Динамо».

«Полтава» выступает в Первой лиге чемпионата Украины в группе «Б». После четырёх туров полтавский клуб занимает седьмое место из восьми в турнирной таблице.

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