Холанд стал первым игроком в истории АПЛ, оформившим хет-трик в 3 домашних матчах подряд
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал первым в истории английской Премьер-лиги игроком, кому удалось оформить хет-трик в трёх подряд домашних играх.
Норвежец забил по три мяча в ворота «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».
Памятного события удалось добиться в манкунианском дерби, в котором победу праздновали «горожане» — 6:3. Кроме Холанда, хет-триком, который стал для него первым в карьере, в матче также отметился полузащитник Филип Фоден.
После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 20 очков и укрепился на второй строчке турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед» остаётся на шестом месте, в активе команды 12 набранных очков.
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