Свейндис Йонсдоттир оформила дубль за две минуты в матче Бундеслиги с «Леверкузеном»

В немецком городе Вольфсбург проходил матч 3-го тура женской Бундеслиги, в котором встречались местный «Вольфсбург» и «Леверкузен» — женская команда «Байера». Противостояние первой и второй команды лиги закончилось разгромной победой хозяек поля со счётом 6:1. Отметим, что «Вольфсбург» и «Леверкузен» к 3-му туру подходили в качестве единственных команд, которые одержали две стартовые победы.

Особенно отметилась в этой игре исландская футболистка «Вольфсбурга» Свейндис Джейн Йонсдоттир. Она вышла на поле на 66-й минуте, на 72-й забила свой первый мяч, а потом отправила в ворота «Леверкузена» и второй.

21-летняя Йонсдоттир выступает за «Вольфсбург» с 2021 года. В составе национальной команды дебютировала годом ранее.

ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе. Видеоролик: