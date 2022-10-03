Рис Джеймс поболел за сестру Лорен в матче женского «Челси» с «Вест Хэмом». Фото

Защитник «Челси» Рис Джеймс посетил стадион «Кингсмедоу», чтобы понаблюдать за игрой своей сестры Лорен Джеймс. 20-летняя девушка играет за женскую команду синих и помогла своей команде обыграть «Вест Хэм» со счётом 3:1.

Джеймс подписала контракт с «Челси» в прошлом сезоне, перейдя из «Манчестер Юнайтед». Однако изначально Лорен играла мало из-за своих травм. В нынешнем сезоне, вероятно, Джеймс станет ключевой частью схем главного тренера «Челси» Эммы Хейз.



Англичанка блистала в матче с «Манчестер Сити» и хоть в игре с «Вест Хэмом» не вышла с первых минут, она снова произвела сильное впечатление, несколько раз продемонстрировав свою скорость и силу. Отметим, что всё же с участием Лорен был плохой момент: девушка не забила пенальти на 77-й минуте.

Однако её старший брат Рис, который был замечен на трибунах, несомненно, будет гордиться тем, чему стал свидетелем.

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