«Челси» хочет снизить сумму выкупа Кристофера Нкунку

Лондонский «Челси» продолжает обдумывать план покупки полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку. Синие готовы заплатить за французского футболиста € 60 млн, но хотели бы, чтобы эта сумма была снижена. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



24-летний Нкунку в 34 матчах прошлого сезона Бундеслиги забил 20 голов и отдал 15 результативных передач. Он был признан лучшим игроком лиги. В текущем сезоне Нкунку в 12 играх во всех турнирах забил восемь голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Ранее сообщалось, что полузащитник уже прошёл медосмотр для английской команды и до завершения сделки «Челси» осталось лишь договориться с «РБ Лейпциг».

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