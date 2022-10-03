Зделар: команды в РПЛ играют на уровне топ-клубов Европы

Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар высоко оценил уровень Российской Премьер-Лиги. По его мнению, команды РПЛ сравнимы с топ-клубами Европы.
«Я провёл много матчей в РПЛ и с уверенностью могу сказать, что уровень чемпионата у вас намного выше, чем в Сербии. Мы играем каждые три дня — довольно сложно. Уровень лиги очень высокий. В России нет проходных матчей, все соперники непростые. Можно сказать, что в РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы», — приводит слова Зделара «РБ Спорт».
Напомним, 27-летний Зделар стал футболистом ЦСКА летом 2022 года, перейдя из сербского «Партизана». С ЦСКА хавбек подписал контракт сроком на три года. Ранее Саша выступал в составе «Олимпиакоса», «Мальорки» и других команд. С 2016 года полузащитник вызывается в сборную Сербии.
- 3 октября 2022
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