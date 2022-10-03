«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа в чемпионате Португалии

Вратарь «Порту» Диогу Мейрелеш Кошта рассматривается представителями «Манчестер Юнайтед» как претендент на замену испанскому голкиперу Давиду де Хеа, чей контракт с командой истекает в конце сезона. Об этом сообщает Metro. По сведениям источника, скауты манкунианцев уже начали изучение 23-летнего вратаря сборной Португалии.

Коста — воспитанник «Порту». Диогу родился в Швейцарии, однако принял решение выступать за сборную Португалии. В нынешнем сезоне на его счету участие в 10 матчах чемпионата страны и Лиги чемпионов, в которых он пропустил 12 голов и четырежды сыграл «на ноль». Действующее соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

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