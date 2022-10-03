«Чертаново» — победитель 4-го футбольного фестиваля «Чемпионата» U10!

Воспитанники московской футбольной академии «Чертаново» под руководством тренера Александра Кузищина завоевали главный приз 4-го детского фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2012 года рождения. Фестиваль проводится совместно фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».



Соревнования, участниками которых стали 16 команд из Москвы, Геленджика, Долгопрудного, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Липецка, Новокузнецка, Омска, Пензы, Севастополя, Тольятти и Тюмени, проходили с 26 по 30 сентября на столичном стадионе «Металлург».



В решающем матче чертановцы, не потерявшие в пяти предыдущих играх ни одного очка, встретились с футболистами московского «Спартака», которые также дошли до финала без потерь.



Начало игры осталось за красно-белыми. Но к середине первого тайма «Чертаново», сильнейшая на данный момент московская команда своей возрастной категории, отодвинуло игру от своих ворот, а затем перехватило инициативу. До перерыва соперники обменялись голевыми моментами, но не забили. А во втором тайме преимущество чертановцев стало явным. Чемпионы отличились трижды, причём все три гола влетели в ворота «Спартака» после добиваний. Автором первого из них стал лидер «Чертаново» и лучший снайпер турнира Максим Калинкин, забивший в шести играх 18 мячей.



В матче за бронзовые медали московский «Ротор» переиграл «Космос» из Долгопрудного со счётом 3:1. Помимо медалей, лучшие игроки фестиваля получили индивидуальные награды. Специальный приз «Юная надежда» получил Степан Сизов из омского «Динамо». Лучшим голкипером фестиваля был признан Александр Тимошин («Чертаново»), лучшим защитником – Иван Савчук («Спартак»), лучшим полузащитником – Георгий Рожков («Ротор»), лучшим нападающим – Семён Лен («Спартак»). А приз лучшему игроку турнира достался чертановцу Демиду Васильёнову.



Награды лауреатам вручили один из основателей фестиваля, директор «Чемпионата» по офлайн-маркетингу Дмитрий Капущак и начальник управления спортивных сооружений МГТУ имени Баумана Андрей Калинин.



«Спасибо за то, что вы любите футбол. Надеюсь, эту любовь вы пронесёте через всю жизнь. Любите и себя в этой игре, и эту игру в себе. Вы обязательно найдёте свои фотографии с фестиваля и отчёты о ваших матчах на страницах Championat.com. И не сомневаюсь, что в будущем многие из вас станут героями наших материалов уже как профессиональные спортсмены! До встречи в следующем году!» – сказал Дмитрий Капущак.



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Результаты 5-го дня:



Матч за 15-е место

«Дерби» (Тюмень) – «Импульс» (Тольятти) – 1:6 (Черных – Шестидесятый-2, Пайдаркин, Чесноков, Ларионов, Васин).



Матч за 13-е место

«Металлург» (Липецк) – «Динамо» (Омск) – 1:2 (автогол – Калашников, Щербаков).



Матч за 11-е место

«Жемчужина» (Севастополь) – ФШМ (Москва) – 3:0 (Кобзарь, Обыденнов, Шалагин).



Матч за 9-е место

«Спартак Юниор» (Новокузнецк) – «СШ №8 Землякофф» (Пенза) – 3:3 (Кофаль-2, Миронов – Дунин-2, Платошин)… Пенальти: 1:2.



Матч за 7-е место

«Зеленый Ключ» (Йошкар-Ола) – «Виста Джуниор» (Геленджик) – 6:1 (Петунин-3, Васильев, А. Волков, Конаков – Чаталбаш).



Матч за 5-е место

«Уралкидс» (Екатеринбург) – «Толяофутболе» – 2:3 (Смирнов, Часовников – Шаматурин, Котанов, автогол).



Матч за 3-е место

«Космос» (Долгопрудный) – «Ротор» (Москва) – 1:3 (Игнатюк – Хохлов-2, Гамзаев).



Финал

«Спартак» (Москва) – «Чертаново» (Москва) – 0:3 (Калинкин, Федотов, Васильенов).



Партнерами фестиваля выступили российский бренд спортивной одежды Kodes, минеральная вода торговой марки «Сенежская» и производитель наградной продукции «Диалог-Конверсия». Техническим партнером выступила Ingroup, а техническими организаторами – агентства Legion-sport и P-seria.