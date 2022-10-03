Добровинский: Йоканович уже заслужил, чтобы с ним распрощаться. У «Динамо» нет игры

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский считает, что московскому клуб стоит уволить главного тренера Славишу Йокановича.

«У меня нет объяснения, что происходит с «Динамо». Я долго сопротивлялся словам болельщиков, что Славиша никак не может поставить игру. У меня были объяснения, что он пришёл с чистого листа: не было подготовительного процесса, должен был строить команду во время чемпионата. Я защищал тренера и говорил, что это всё временно. Сегодня я начинаю склоняться к тому, что рисунка игры нет.



Мне абсолютно непонятно, почему с командой не работают психологи, потому что второй сезон подряд такое происходит. Если вы вспомните весну прошлого года, где были все предпосылки, что останемся на втором месте и сыграем финал Кубка так, как нужно. Произошло фиаско, проиграли матчи, скатились на третье место при хорошем запасе прочности. С командой что-то произошло психологически. Команде нужен психолог. Нет этого инстинкта убийцы, когда ты ведёшь 2:0 и нужно добить. Как можно вести 2:0 с «Оренбургом» и проиграть в большинстве?



Вчера я неожиданно пришёл к выводу, что Славишу, к которому я положительно относился в начале сезона, надо менять. Правда, делать посередине сезона такое очень сложно. Мне кажется, Йоканович уже заслужил того, чтобы с ним распрощаться. Нет рисунка игры. У меня впечатление, что люди, выходя на поле, не понимают, куда им нужно бежать. Запас есть, до ФНЛ не дотянем», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.