Гогличидзе — о победе «Урала»: не интересуют разговоры, что это слабейший «Локо» в истории
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Защитник «Урала» Лео Гогличидзе высказался о победе своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (4:2).
«Тренер вносит свою лепту. Виктор Гончаренко — очень классный специалист, всё получается. Мы готовились к «Локо», удаление помогло, два быстрых гола обеспечили нам победу. Договаривались играть на максимальной самоотдаче.
Не интересуют разговоры о том, что это слабейший «Локомотив» в истории, потому что «Урал» должен решать свои задачи. У «Локо» хорошие футболисты, не зря они играют в таком клубе.
Дай бог, чтобы «Урал» остался в РПЛ. Уверенности в этом никогда не может быть. Мы будем делать работу на максимум, а дальше будет видно», — сказал Гогличидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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