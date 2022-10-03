Гогличидзе — о победе «Урала»: не интересуют разговоры, что это слабейший «Локо» в истории

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе высказался о победе своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (4:2).

«Тренер вносит свою лепту. Виктор Гончаренко — очень классный специалист, всё получается. Мы готовились к «Локо», удаление помогло, два быстрых гола обеспечили нам победу. Договаривались играть на максимальной самоотдаче.



Не интересуют разговоры о том, что это слабейший «Локомотив» в истории, потому что «Урал» должен решать свои задачи. У «Локо» хорошие футболисты, не зря они играют в таком клубе.



Дай бог, чтобы «Урал» остался в РПЛ. Уверенности в этом никогда не может быть. Мы будем делать работу на максимум, а дальше будет видно», — сказал Гогличидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.