Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гогличидзе — о победе «Урала»: не интересуют разговоры, что это слабейший «Локо» в истории

Гогличидзе — о победе «Урала»: не интересуют разговоры, что это слабейший «Локо» в истории
Комментарии

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе высказался о победе своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (4:2).

«Тренер вносит свою лепту. Виктор Гончаренко — очень классный специалист, всё получается. Мы готовились к «Локо», удаление помогло, два быстрых гола обеспечили нам победу. Договаривались играть на максимальной самоотдаче.

Не интересуют разговоры о том, что это слабейший «Локомотив» в истории, потому что «Урал» должен решать свои задачи. У «Локо» хорошие футболисты, не зря они играют в таком клубе.

Дай бог, чтобы «Урал» остался в РПЛ. Уверенности в этом никогда не может быть. Мы будем делать работу на максимум, а дальше будет видно», — сказал Гогличидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Страшный позор «Локомотива»! Это было так плохо, что даже два гола в концовке не помогли Страшный позор «Локомотива»! Это было так плохо, что даже два гола в концовке не помогли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022