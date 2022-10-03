«Это было сложнее, чем в «Баварии». Левандовски — о подготовке в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что предсезонная подготовка с испанской командой далась ему сложнее, чем он ожидал.

«Предсезонная подготовка с Хави была очень напряжённой. Я ожидал, что будет легче. Это было похоже или даже сложнее, чем с мюнхенской «Баварией», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

34-летний Левандовски выступал за немецкую команду с 2014 года. Летом 2022-го стало известно о его переходе в «Барселону» за € 45 млн. В девяти матчах за нынешний клуб польский нападающий забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами подписано до 2025 года.

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