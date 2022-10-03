Роберт Левандовски сравнил Ла Лигу и Бундеслигу

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о жизни и игре в футбол в Испании.

«Здесь, в Испании, болельщики ценят технические моменты больше, чем в Германии. Здесь у них такая эйфория, они получают удовольствие. Я всегда хотел играть в Ла Лиге, жить в Испании было моей мечтой, и не только в спорте. Теперь я чувствую себя обновлённым», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

34-летний Левандовски выступал за немецкую команду с 2014 года. Летом 2022-го стало известно о его переходе в «Барселону» за € 45 млн. В девяти матчах за нынешний клуб польский нападающий забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами подписано до 2025 года.

Видеообзор. «Мальорка» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.