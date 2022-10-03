Червиченко: поражения «Динамо» не повод менять тренера. Об этом расскажут в «Локомотиве»
Поделиться
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Динамо» не стоит увольнять Славишу Йокановича. У московской команды три поражения подряд в Российской Премьер-Лиге.
«Три поражения «Динамо» в трёх последних матчах? Динамовцы пусть сами думают, что они делают. Как видите, у нас поражения не являются поводом для смены тренера. Об этом могут шикарно рассказать в «Локомотиве», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В 11 матчах чемпионата России московская команда набрала 16 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют в гостях с ЦСКА, а затем дома примут «Оренбург», которому недавно проиграли в Фонбет Кубке России.
Комментарии
- 3 октября 2022
-
14:24
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:33
-
13:30
-
13:28
-
13:24
-
13:20
-
13:11
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:11
-
12:10
-
12:10
-
12:00
-
11:36
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:31
-
10:15
-
10:10
Партнерский контент