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Червиченко: поражения «Динамо» не повод менять тренера. Об этом расскажут в «Локомотиве»

Червиченко: поражения «Динамо» не повод менять тренера. Об этом расскажут в «Локомотиве»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Динамо» не стоит увольнять Славишу Йокановича. У московской команды три поражения подряд в Российской Премьер-Лиге.

«Три поражения «Динамо» в трёх последних матчах? Динамовцы пусть сами думают, что они делают. Как видите, у нас поражения не являются поводом для смены тренера. Об этом могут шикарно рассказать в «Локомотиве», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В 11 матчах чемпионата России московская команда набрала 16 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют в гостях с ЦСКА, а затем дома примут «Оренбург», которому недавно проиграли в Фонбет Кубке России.

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