Гогличидзе: мы играем в футбол, чтобы люди могли забыть о том, что происходит в стране

Защитник екатеринбургского «Урала» Лео Гогличидзе высказался о сложной ситуации в России. По его словам, футболисты радуют болельщиков своей игрой, чтобы те могли забыть о происходящем в стране. Также Гогличидзе отметил, что руководство «Урала» ничего не говорило игрокам по поводу повесток и мобилизации.

«Неприятно, когда в стране такая ситуация. Но я стараюсь мыслить позитивно. Мы играем в футбол, радуем болельщиков. У них есть увлечение, чтобы немножко забыть о том, что происходит в стране.



Руководство про повестки ничего не говорит. Мы просто делаем свою работу. Дай бог, чтобы всё хорошо было, чтобы футбол продолжался, — сказал Лео Гогличидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.