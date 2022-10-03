Гогличидзе: мы играем в футбол, чтобы люди могли забыть о том, что происходит в стране
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Защитник екатеринбургского «Урала» Лео Гогличидзе высказался о сложной ситуации в России. По его словам, футболисты радуют болельщиков своей игрой, чтобы те могли забыть о происходящем в стране. Также Гогличидзе отметил, что руководство «Урала» ничего не говорило игрокам по поводу повесток и мобилизации.
«Неприятно, когда в стране такая ситуация. Но я стараюсь мыслить позитивно. Мы играем в футбол, радуем болельщиков. У них есть увлечение, чтобы немножко забыть о том, что происходит в стране.
Руководство про повестки ничего не говорит. Мы просто делаем свою работу. Дай бог, чтобы всё хорошо было, чтобы футбол продолжался, — сказал Лео Гогличидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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