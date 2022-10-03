MD: «Севилья» уволит Хулена Лопетеги. Ему уже ищут замену

Испанский специалист Хулен Лопетеги в ближайшее время будет уволен с поста главного тренера «Севильи» за неудовлетворительные результаты. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, в андалусийском клубе уже ищут замену для 56-летнего тренера.



Лопетеги возглавил «Севилью» летом 2019 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством неудачно начала сезон в чемпионате Испании, набрав всего пять очков в семи турах. Сейчас «Севилья» располагается на 17-й строчке — в одном очке от зоны вылета. В Лиге чемпионов испанцы идут на последнем месте турнирной таблицы в группе с «Манчестер Сити», дортмундской «Боруссией» и «Копенгагеном».

Видеообзор. «Атлетико» уверенно переиграл «Севилью» в матче Ла Лиги:

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