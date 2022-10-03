«Барселона» намерена бесплатно подписать хавбека «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, чей контракт с английской командой истекает в конце сезона, может продолжить карьеру в «Барселоне». Испанский клуб заинтересован в подписании контракта с 31-летним футболистом на правах свободного агента. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола желает, чтобы Гюндоган остался в его команде, а новый контракт немецкому футболисту будет предложен после чемпионата мира в Катаре.

Гюндоган перешёл в английскую команду из дортмундской «Боруссии» летом 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал результативную передачу.

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