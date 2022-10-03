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Александр Головин прокомментировал крупную победу «Монако» над «Нантом»

Александр Головин прокомментировал крупную победу «Монако» над «Нантом»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Нантом» (4:1) в матче 9-го тура чемпионата Франции. Российский футболист отдал результативную передачу.

«Игра с «Нантом» удачно сложилась для нас. Мы забили быстрые голы, многое получилось в атаке. Когда ты получаешь такое преимущество в первые минуты, важно потом сохранять концентрацию до последних минут. Игра давалась нам, поэтому такой счёт и уверенная победа закономерны.

Попадание в символическую сборную тура? Это приятно, конечно, но, честно говоря, не особо слежу за подобными рейтингами и сборными. Победа и хорошая игра — это всегда командная работа, поэтому не стоит выделять кого-то одного. Но повторю, быть в одной сборной, пусть она и условная, с ведущими игроками Лиги 1 очень приятно», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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