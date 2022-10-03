Агент Николича: у Марко нет планов возвращаться в Россию в ближайшее время

Футбольный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, ответил на вопрос о возможном возвращении сербского специалиста в Россию. По его словам, у Николича на данный момент нет планов возвращаться в РПЛ, хотя ранее он заявлял, что Марко хочет вернуть в Россию.
«У Марко всё хорошо. Конечно, он следит за Российской Премьер-Лигой. Есть ли у него интерес вернуться в «Локомотив» или, например, возглавить московское «Динамо»? На данный момент у него нет планов возвращаться в ближайшее время», — приводит слова Йоксимовича Metaratings.
Напомним, Марко Николич тренировал московский «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России — 2020/2021. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с сербским специалистом тренерский штаб команды также покинули его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.
- 3 октября 2022
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