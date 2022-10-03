Защитница «Локомотива» рассказала, как из-за вирусного заболевания могла завершить карьеру

Защитница «Локомотива» Алина Мягкова вернулась в Россию после сезона в итальянской «Вероне», футболистка рассказала, почему не тренировалась и не играла летом, а выходить в старте начала только в сентябре.



«Когда я подписала контракт с «Локо» и начала тренироваться, я почувствовала резкое недомогание. Сначала была сильная усталость на тренировках, потом всё переросло в ужасную боль в горле и температуру. Провели обследование, выяснилось, что у меня инфекционный мононуклеоз. Это серьёзное заболевание, которым болеют многие спортсмены. Например, биатлонисты. У нас есть те, кто пропускал по два года после него. У Антона Шипулина, как я поняла, последствия мононуклеоза привели к тому, что он решил завершить карьеру. Сильно меняется состав крови, печень и селезёнка увеличиваются в размерах. Что при контактном виде спорта очень опасно. Не знаю, откуда взялась болезнь. Мне пришлось сидеть дома на карантине около пяти недель, я пропустила много тренировок. Потом две недели я занималась индивидуально и только после этого вернулась в общую группу.



Мне повезло, я уже тренируюсь и играю, стараюсь набрать форму. Физически тяжело и ещё есть отголоски той болезни. Но я понимаю, что это не проходит за месяц или за два, и мне очень повезло, что я смогла снова заниматься спортом. Многие не возвращаются. Я тренируюсь, слежу за здоровьем, так как иммунитет упал, но я в процессе, думаю, что постепенно вернусь к своей лучшей форме», — сказала Мягкова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

Полное интервью с Алиной Мягковой «Чемпионату» читайте здесь