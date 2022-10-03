«Уважительно и без негатива». Российская футболистка — об отношении к себе в Италии

Защитника «Локомотива» Алина Мягкова вернулась в состав московской команды после сезона в итальянской «Вероне». Она рассказала, почему решила не оставаться в Серии А ещё на сезон.



«У нас был заключительный тур на выезде, после которого мы потренировались ещё две недели, а потом разъехались. На прощальном ужине все игроки, у которых закончился контракт, попрощались с командой. Какого-то разговора с тренерским штабом или руководством не было. До этого мне предложили продлить контракт ещё на год, но я уже понимала, что команда вылетит в Серию B.

Мне нравилось там, но мне абсолютно точно не хотелось играть в Серии V. Поэтому я заранее сказала, что вряд ли останусь, если команда вылетит. Каково было в Италии весной? Всё было хорошо. В клубе спрашивали, как дела у моей семьи, всё ли в порядке, беспокоит ли меня что-либо. Все уважительно относились ко мне, понимали, что как бы сейчас такая политическая ситуация. Со стороны партнёров или тренерского штаба никакого негатива не было», — сказала Мягкова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

Полное интервью с Алиной Мягковой «Чемпионату» читайте здесь