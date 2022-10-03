Александр Головин попал в команду недели чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включён в символическую сборную 9-го тура французской Лиги 1 по версии L'Equipe.

Стоит отметить, что, помимо россиянина, в команду недели чемпионата Франции попал ещё один игрок «Монако» — нападающий Виссам Бен-Йеддер. В матче 9-го тура монегаски обыграли «Нант» с разгромным счётом 4:1. На счету Александра Головина результативная передача.

Ранее Александр Головин прокомментировал крупную победу в матче с «Нантом». Россиянин объяснил, почему победа получилась настолько результативной.

Напомним, «Монако» набрал 17 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023. Лидирует в чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен», который набрал за девять туров 25 очков.