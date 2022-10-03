Россиянка Мягкова сообщила, что клуб из Европы не стал подписывать её из-за гражданства

Футболистка «Локомотива» Алина Мягкова вернулась в состав московской команды после сезона в итальянской «Вероне» и рассказала, почему не продолжила карьеру в другом европейском чемпионате:



«Была договорённость с одним скандинавским клубом, не хочу называть ни команду, ни страну. Мы обсуждали трансфер, но в пик событий они сказали, что сейчас им нельзя подписывать игроков с российским паспортом, потому что могут возникнуть проблемы со спонсорами. Что некоторые могут отказаться работать с командой после этого», — сказала Мягкова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

Напомним, 23-летняя футболистка с начала 2022 года играла за итальянский клуб «Эллас Верона».

Полное интервью с Алиной Мягковой «Чемпионату» читайте здесь