Ван Дейк: 4 месяца назад «Ливерпуль» боролся за все титулы, но сейчас мы не в лучшей форме

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о состоянии команды после ничьей с «Брайтоном» (3:3) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.



«Мы делаем это четыре года, пять лет на постоянной основе, и мы все должны вернуться к этой последовательности. «Ливерпуль» должен держаться вместе. Нужно поймать момент, ведь постоянство — самая сложная часть футбола. Вы должны делать это вместе, справляться с неудачами вместе и продолжать делать то, что вы хотите делать.



Трудно реагировать правильно, если все мы не в лучшей форме, но я уверен, что мы придём к ней. Четыре месяца назад «Ливерпуль» боролся за все титулы, сейчас у нас не лучший момент, но мы добьёмся своего», — приводит слова ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.



«Ливерпуль», набравший в семи матчах чемпионата Англии 10 очков, занимает в турнирной таблице девятое место.

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