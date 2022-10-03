«Не хочу играть с Россией». Защитник сборной Боснии выступил против товарищеского матча

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Деннис Хаджикадунич выступил против проведения товарищеского матча с национальной командой России.

«Мы не получали никакой информации о договорённости по проведению матча с Россией. Это решается федерациями, а мы, игроки, ничего не знаем. Это может показаться странным, но это так.

Я поговорю с ассоциацией или с тренером. Я просто не хочу участвовать в этом матче. Посмотрим, какая будет реакция, но я туда не поеду», — приводит слова Хаджикадунича Expressen.

Ранее было объявлено, что матч сборных России и Боснии и Герцеговины должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. После этого ведущие футболисты боснийской сборной, в частности, Эдин Джеко и Миралем Пьянич, выступили против его проведения.