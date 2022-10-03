Сестра защитника «Тоттенхэма» раскритиковала Антонио Конте

Сестра защитника «Тоттенхэма» Джеда Спенса раскритиковала главного тренера команды Антонио Конте после того, как специалист не выпустил футболиста в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:3). Девушка намекнула, что со Спенсом команда могла бы сыграть иначе.



«Могло быть по-другому», — написала сестра Спенса в соцсетях.



Спенс принял участие всего в одном матче с тех пор, как перешёл из «Ноттингем Форест» за € 23 млн. И 21-летний футболист снова остался на скамейке запасных в матче на «Эмирейтс», в котором беспроигрышный старт «Тоттенхэма» в чемпионате Англии завершился на «Арсенале».



«Тоттенхэм» с 17 очками в восьми матчах занимает в турнирной таблице АПЛ третье место.

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