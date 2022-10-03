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«Зенит» назначил Радимова советником гендиректора по развитию молодёжного футбола

«Зенит» назначил Радимова советником гендиректора по развитию молодёжного футбола
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Российский специалист Владислав Радимов назначен советником генерального директора «Зенита» по развитию молодёжного футбола, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Владислава Николаевича за работу и желает удачи в новой должности!» — написала пресс-служба «Зенита».

Ранее сегодня Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2». Временно исполняющим обязанности наставника второй команды назначен Дмитрий Давыдов.

Напомним, Радимов возглавлял «Зенит-2» в период с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год. До этого он работал начальником основной команды сине-бело-голубых. Во время карьеры игрока Владислав Радимов также выступал за «Зенит» (с 2003 по 2008 год). Помимо петербургской команды, он играл за «Крылья Советов», ЦСКА, болгарский «Левски» и испанский «Реал Сарагоса».

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