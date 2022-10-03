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Крылья Советов — Краснодар. Прямая трансляция
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Червиченко: «Пари НН» был ближе к победе, чем «Спартак», но в конце просто сдался

Червиченко: «Пари НН» был ближе к победе, чем «Спартак», но в конце просто сдался
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Пари НН» был ближе к победе, чем красно-белые в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» одержал волевую победу со счётом 2:1.

«Заслуженно победили, но было тяжко. Какой-то «Спартак» был тяжёлый, всё могло пойти совершенно по другому сценарию, попади тогда игрок «Пари НН» не в крестовину, а в ворота. На мой взгляд, этот эпизод и стал переломным. Почему-то игроки «Нижнего» прижались к своим воротам, хоть это и была 65-я минута, если не ошибаюсь, почему-то решили, что смогут удержать этот счёт. В этот момент «Спартак» игру и переломил. Если бы «Нижний» не перестал атаковать, «Спартаку» пришлось бы трудно. А так они просто сдались на 65-й минуте и красно-белые просто закончили своё дело. Игроки у «Спартака», конечно, лучше, чем у «Нижнего».

Почему «Спартак» не мог забить раньше? «Нижний Новгород» играл хорошо, не давал «Спартаку» гонять себя. Спартаковцы смогли переломить ход матча, когда «Пари НН» прижался. Не нужно отталкиваться от «Спартака». В этом матче до 65-й минуты нужно говорить, что «Нижний» был ближе к победе, чем «Спартак», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Спартак» был в одном ударе от краха. А потом полностью перевернул игру «Спартак» был в одном ударе от краха. А потом полностью перевернул игру
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