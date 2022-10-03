СМИ: «Лидс» подписал новый контракт с предполагаемым сменщиком Льориса в «Тоттенхэме»
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Французский вратарь Илан Меслье подписал новый контракт с «Лидсом». Об этом сообщает Give me Sport. По сведениям источника, ранее интерес к 22-летнему футболисту приписали «Тоттенхэму», который находится в поиске долгосрочной замены для его соотечественника Уго Льориса.
Меслье выступает за «Лидс» с 2019 года. Сначала английский клуб арендовал футболиста у «Лорьяна», а спустя год выкупил права. В нынешнем сезоне вратарь молодёжной сборной Франции в восьми матчах во всех турнирах пропустил 11 мячей и дважды сыграл «на ноль».
Напомним, 35-летний Льорис играет за «Тоттенхэм» с 2012 года. Текущий контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.
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