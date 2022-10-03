«Челси» и «Арсенал» заинтересованы в подписании Душана Влаховича
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Два английских клуба рассматривают возможность подписания нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. Речь идёт о лондонских «Челси» и «Арсенале». Об этом сообщает Il Bianconero. Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» не собирается продавать Влаховича клубам английской Премьер-лиги.
22-летний Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года за € 81,6 млн. За новую команду нападающий забил 14 голов и отдал три результативные передачи в 30 матчах. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
В нынешнем сезоне «Ювентус» набрал 13 очков в восьми матчах итальянской Серии А и занимает в турнирной таблице седьмое место.
Самые результативные команды в истории английской Премьер-лиги. Видеоролик:
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