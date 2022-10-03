Состоялась жеребьёвка группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. В этой стадии турнира принимают участие 16 команд, которые были разбиты на четыре группы.

Группа А: «Челси» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Реал» (Испания), «Влазния» (Албания).

Группа B: «Вольфсбург» (Германия), «Славия» (Чехия), «Санкт-Пельтен» (Австрия), «Рома» (Италия).

Группа C: «Лион» (Франция), «Арсенал» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Цюрих» (Швейцария).

Группа D: «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Русенгорд» (Швеция), «Бенфика» (Португалия).

Матчи группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 пройдут с 19 октября по 22 декабря. Действующим победителем ЛЧ среди женщин является «Лион».