Состоялась жеребьёвка группового этапа женской Лиги чемпионов
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Состоялась жеребьёвка группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. В этой стадии турнира принимают участие 16 команд, которые были разбиты на четыре группы.
Группа А: «Челси» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Реал» (Испания), «Влазния» (Албания).
Группа B: «Вольфсбург» (Германия), «Славия» (Чехия), «Санкт-Пельтен» (Австрия), «Рома» (Италия).
Группа C: «Лион» (Франция), «Арсенал» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Цюрих» (Швейцария).
Группа D: «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Русенгорд» (Швеция), «Бенфика» (Португалия).
Матчи группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 пройдут с 19 октября по 22 декабря. Действующим победителем ЛЧ среди женщин является «Лион».
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