Защитник «Интера» Дармиан — о матче с «Барселоной» в ЛЧ: мы не хуже соперника

Защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан высказался о предстоящем матче третьего тура Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится во вторник, 3 октября.

«Мы знаем, что завтра будет очень важный и сложный матч. От нас потребуется больше решительности и внимания. У них есть отличные игроки, которые очень сильны индивидуально. Но мы не хуже соперника, что и должны доказать завтра вечером.

Мы — «Интер», и каждый раз мы стараемся сделать всё возможное, чтобы победить. Так же будет и завтра. Это правда, что у нас сейчас трудный период, но мы должны взять на себя ответственность и приложить больше усилий.

Не будет ли проблемой отсутствие Лукаку? Нет. Мы, конечно, знаем, что Ромелу важен для нас, но у нас очень сильные игроки в атаке, и его отсутствие не должно быть оправданием. Сейчас мы ждём его возвращения после травмы и надеемся, что он вернётся как можно скорее. У нас не возникнет проблем из-за его отсутствия, потому что у нас очень сильные форварды», — цитирует Дармиана FC Inter News.

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