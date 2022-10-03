Гвардиола рассказал о разнице между Месси и Холандом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о нападающему «горожан» Эрлинге Холанде и форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.



«Разница, возможно, заключается в том, что Эрлингу для высокой результативности нужны все его товарищи по команде, и он невероятен. У Месси же есть способность делать всё самостоятельно», — приводит слова Гвардиолы beIN Sports.



Холанд стал игроком «Манчестер Сити» минувшим летом. В нынешнем сезоне 22-летний норвежский футболист принял участие в восьми матчах английской Премьер-лиги, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Месси в текущем сезоне сыграл в девяти встречах французской Лиги 1, отметился пятью забитыми мячами и отдал семь голевых передач.

Как Месси тратит деньги на помощь людям?