«Он найдёт себя в команде». Тен Хаг высказался об адаптации Каземиро в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об адаптации в команде опорного полузащитника Каземиро, который в этом сезоне лишь единожды начал встречу в стартовом составе команды (в проигранной встрече с «Реалом Сосьедадом» в Лиге Европы — 0:1).
«В тот день, когда мы подписали его, мы начали побеждать, это повлияло на всю команду. Наши дела пошли хорошо, в особенности благодаря выступлению Скотта МакТоминея, который отлично проявил себя, и мы начали свою удачную серию.
Но я уверен, что переход Каземиро будет важен для нас в долгосрочной и краткосрочной перспективе, он найдёт себя в команде, но это должно произойти естественным образом», — цитирует тен Хага издание The Sun.
Напомним, Каземиро перешёл этим летом в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала». В прошлом сезоне бразилец в составе испанской команды стал чемпионом страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов.
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