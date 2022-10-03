«Локомотив» выиграл у «Аталанты» спор в ФИФА по выплатам за Миранчука
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«Локомотив» выиграл спор у «Аталанты» по выплатам за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.
«ФИФА поддержала требования железнодорожников и постановила, что «Аталанта» должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки – с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. Если в установленный срок итальянский клуб не произведёт оплату, ему будет установлен запрет на регистрацию новых игроков — вплоть до трёх трансферных периодов», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива».
Ранее сообщалось, что итальянский клуб ещё не осуществил все платежи за трансфер российского футболиста. В «Аталанте» это связывали со сложностями финансовых транзакций.
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