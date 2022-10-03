В «Ничего Обычного» объяснили, почему основой дизайна формы «Амкара» стал бетонный забор

Создатель футбольного бренд-объединения «Ничего Обычного» Даниил Чалов рассказал о сотрудничестве с пермским «Амкаром» и о том, как создавался концепт для формы команды.

«Амкар» играет регулярно в ФНЛ-2, у команды большие спортивные амбиции. Вполне возможно, что «Амкар» выйдет в ФНЛ. Это одна из самых организованных и перспективных историй, с которой я встречался в российском футболе. У них чуть ли не самая большая посещамость по ФНЛ — в Перми реально любят футбол. Вариант сотрудничества появился ещё зимой, нам предложили создать совместный проект. Мы поняли, что это очень классная организация.



По дизайну и смыслу формы было проделано много работы. Любой проект «Ничего Обычного» — разговор с аудиторией. Мы взаимодействуем с командами и ищем основные ценности, которые пытаемся раскрыть через футбол. Мы поняли, что вокруг красивейшей природы живёт индустриальный город — довольно серый. Но в этом сером городе живут яркие люди.



Символом мы выбрали бетонный забор По-2 Бориса Лахмана, который очень много где встречается. Нам захотелось переосмыслить эту историю и показать, что этот узор, который ассоциируется с бетонными и холодными историями, начал двигаться. Мы сделали из этого форму, чтобы холодные заборы превратились в узор внешнего мира. Наша задача этой коллекции — взгляд с другой стороны, которого нам не хватает. Необязательно строить заборы, а можно создавать и играть», — сказал Даниил Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.