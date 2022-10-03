Карпин высказался о судействе в РПЛ, показав два спорных момента в матчах «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на судейство в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась победой питерцев со счётом 3:1. Карпин обратил внимание на эпизод, во время которого форвард южан Николай Комличенко упал в штрафной «Зенита», но арбитр не назначил пенальти. Эпизод он подписал словами «100% не пенальти».

Также Карпин выложил момент, который произошёл в матче с «Ахматом». Там в результате падения игрока грозненцев арбитр назначил пенальти. Эпизод он подписал словами: «100% пенальти».

В матче с «Зенитом» «Ростов» потерпел первое поражение в РПЛ в нынешнем сезоне. В результате южане переместились на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Отметим, что перед этим в матче Кубка России с «Ахматом» (1:3) «Ростов» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне во всех турнирах.