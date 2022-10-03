Создатель «Ничего обычного»: хотим сделать футбол культурной платформой

Основатель футбольного бренда «Ничего Обычного» Даниил Чалов рассказал о культурных ценностях своей компании, а также о целях на ближайшее будущее.

«Ничего Обычного» — футбольное и творческое объединение, в котором есть и креативное агентство. Мы можем экипировать команды полностью, делая это с интересом и со смыслом. Наша миссия — развитие футбольной культуры, здесь есть бесконечный простор для действия. Мы придём к цели, когда футбол станет культурной платформой, через которую можно будет говорить о важном. У нас есть заказы на экипировку и в профессиональном футболе, и в медиафутболе. У нас есть цели и задачи одевать российский и не только российский футбол, делая это со смыслом. Создавать вещи, которые будут о чём-то говорить», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.